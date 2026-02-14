Yog’ART, Château comtal / Musée de Boulogne-sur-Mer, Boulogne-sur-Mer
Visite incluse dans le prix du billet – Réservation conseillée au 03 21 10 02 20
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-18T10:30:00+01:00 – 2026-02-18T11:30:00+01:00
Fin : 2026-02-25T10:30:00+01:00 – 2026-02-25T11:30:00+01:00
Détente et yoga rigolo pour voir les œuvres autrement et partager un moment entre petits et grands. Une parenthèse douce et joyeuse au Petit Salon.
Château comtal / Musée de Boulogne-sur-Mer 1 rue de bernet, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France
(Dès 6 ans) – Atelier bien-être