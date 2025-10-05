YOG’ART Savigny-en-Véron

YOG’ART Savigny-en-Véron dimanche 5 octobre 2025.

YOG’ART

80 Route de Candes Savigny-en-Véron Indre-et-Loire

Début : 2025-10-05 15:00:00

fin : 2025-10-05 16:00:00

2025-10-05

Vivez une aventure unique au musée. Laissez-vous emporter dans un voyage au croisement de l’art et du yoga. Découvrez l’exposition Faire Monde par un enchaînement de postures et de respirations en harmonie avec les œuvres.

80 Route de Candes Savigny-en-Véron 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 09 05 musees@cc-cvl.fr

English :

Experience a unique adventure at the museum. Let yourself be carried away on a journey at the crossroads of art and yoga. Discover the « Faire Monde » exhibition through a series of postures and breaths in harmony with the works.

German :

Erleben Sie ein einzigartiges Abenteuer im Museum. Lassen Sie sich auf eine Reise zwischen Kunst und Yoga entführen. Entdecken Sie die Ausstellung « Faire Monde » durch eine Abfolge von Körperhaltungen und Atemübungen, die mit den Kunstwerken harmonieren.

Italiano :

Vivete un’avventura unica al museo. Lasciatevi trasportare in un viaggio all’incrocio tra arte e yoga. Scoprite la mostra « Faire Monde » attraverso una serie di posture e respiri in armonia con le opere.

Espanol :

Viva una aventura única en el museo. Déjese llevar en un viaje en la encrucijada del arte y el yoga. Descubra la exposición « Faire Monde » a través de una serie de posturas y respiraciones en armonía con las obras.

