YOG’ART TOMBER DES NUES ! Savigny-en-Véron

YOG’ART TOMBER DES NUES !

80 Route de Candes Savigny-en-Véron Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15 2026-08-12

Visite sensorielle

De 7 à 99 ans

Pleurer de joie, trembler comme une feuille ou encore avoir la chair de poule… Dans la vie de tous les jours, on est traversé par des émotions. Offrez-vous un moment de relaxation en famille des postures simples et des exercices de respiration vous permettent d’observer les œuvres d’art et de percevoir les émotions qu’elles expriment. 5 .

80 Route de Candes Savigny-en-Véron 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 09 05 musees@cc-cvl.fr

English :

Crying with joy, shaking like a leaf or getting goose bumps? In everyday life, emotions run high. Treat yourself and your family to a moment of relaxation: simple postures and breathing exercises allow you to observe the works of art.

