Yogurinha Borova, bingoz bingo Urrugne

Yogurinha Borova, bingoz bingo
Place René Soubelet Urrugne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2025-11-30
fin : 2025-11-30
2025-11-30
Un Bingo… mais en version festive avec musique, danse et humour !
Animé en basque. .
Place René Soubelet Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine maitakult@gmail.com
