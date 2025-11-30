Yogurinha Borova, bingoz bingo Urrugne

Yogurinha Borova, bingoz bingo Urrugne dimanche 30 novembre 2025.

Place René Soubelet Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2025-11-30
Un Bingo… mais en version festive avec musique, danse et humour !
Animé en basque.   .

Place René Soubelet Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   maitakult@gmail.com

