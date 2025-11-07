Yohann Métay – Le sublime sabotage Le Bacchus Rennes 16 et 17 décembre Tarifs : 23€ et 17€

Une aventure épique qui pique.

Après plus de 900 dates et 4 Festivals Off d’Avignon avec La tragédie du dossard 512, Yohann Métay troque son lycra pour une plume et nous plonge dans le tourbillon de la création.

Une aventure épique qui pique.

« Dans cette épopée comique, Yohann Métay raconte sa quête éperdue du spectacle que tout le public attendrait, sa soif d’absolu, sa peur de rater. Mais l’échec pathétique se transforme en un spectacle à la fois burlesque et existentiel sur le cauchemar du temps qui passe. Sincère, inventif et bien écrit, ce sublime sabotage est d’une formidable liberté. » **- LE MONDE – S. Blanchard**

« D’une sincérité et d’une drôlerie à couper le souffle, Yohann Métay enchaîne les situations burlesques et les personnages avec un talent et une efficacité redoutables. Plus qu’une revanche, ce Sublime Sabotage est une réflexion à la fois émouvante et hilarante sur la peur de l’échec, mais surtout sur la liberté de création » **- TELERAMA**

« Quel sabotage ! il fait de son récit une histoire universelle… un spectacle parfaitement construit. » **- CULTURE-TOPS**

« Il se montre dans les pires ratages avec un regard distancié hilarant… des improvisations tordantes avec son public. Fiévreux, en mouvement constant, il campe plus d’une vingtaine de séquences, et on est bluffé, séduits. » **- PARIS MATCH – C. Schwaab**

« Un récit hilarant à cent à l’heure » **- LE PARISIEN**

« Le Sublime Sabotage est sans doute un des deux ou trois spectacles les plus drôles qu’on ait accueilli à Villages En Scène !» **- L. Chochin**

[https://youtu.be/Y-2-xTQki08](https://youtu.be/Y-2-xTQki08)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-16T21:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-17T22:15:00.000+01:00

1

02.99.78.39.93 https://www.le-bacchus.com/programmation/8148-yohann-metay-le-sublime-sabotage-decembre-2025.html

Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine