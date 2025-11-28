Yohann Métay – Solitoudinnée Le Bacchus Rennes 19 – 21 février 2026 Tarifs : 23€ et 17€

« Solitoudinnée » (titre provisoire, bizarre mais explicite… non ?) Seul en scène tragicomique inspiré du roman « La valse des timides ».

C’est presque un troisième récit épique, volet d’un triptyque « existentialiste ». Après celui sur cette course en solitaire au milieu d’un troupeau humain, cherchant autour de son orgueil quelque chose de plus grand que soi (La Tragédie du Dossard 512) et celui de l’homme qui s’est isolé pour fuir qui se réveille pour tenter de conquérir une inaccessible étoile, celle que tous les autres regarderont avec stupeur (Le Sublime Sabotage).

Une nouvelle aventure donc, burlesque, sur la route du Soi.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-19T21:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-21T22:15:00.000+01:00

1

02.99.78.39.93 https://www.le-bacchus.com/programmation/8151-yohann-metay-solitoudinnee-fevrier-2026.html

Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine