YOKAI – ESPACE SAINT EXUPERY – Salle Jean COCTEAU Franconville La Garenne

YOKAI Début : 2025-12-12 à 21:00. Tarif : – euros.

MAIRIE DE FRANCONVILLE PRÉSENTE : YOKAIYOKAIVENDREDI 12 DECEMBRE 21HThéâtre visuelUn terrain vide, sans mur ni frontière. De cet endroit posé au milieu de nulle part jaillit une bande de curieux personnages. Profitant de l’instant présent, ces esprits espiègles entrent en collision avec nos existences : ils jouent à nous représenter le monde à leur manière. Enchevêtrement d’histoires drôles et grinçantes où se mêlent théâtre, danse, mime, marionnette et magie, Yokai nous raconte une fable contemporaine sur l’entêtement vain, mais absolu, de vouloir être heureux. Depuis près de dix ans, la fantaisie et la joyeuseté contagieuse de Yokai a conquis le monde : Allemagne, Danemark, France, Norvège, Royaume-Uni…A PARTIR DE 8 ANSDURÉE 1HCie Collectif KrumpleDe et avec : Jo Even Bjørke ou Preben Lillebø Rongve, Oda Kirkebø Nyfløtt, Vanessa Mecke, Léna Rondé, David Tholander, Vincent Vernerie,Création lumière : Houcine PradinaudRégie lumière : Agathe PatonnierRégie son et plateau : Cédric Colin

ESPACE SAINT EXUPERY – Salle Jean COCTEAU 32 Bis, Rue de la Station 95130 Franconville La Garenne 95