YOKOCHÔ FÊTE DU JAPON SALLE POLYVALENTE JOSÉPHINE BAKER Castelginest

YOKOCHÔ FÊTE DU JAPON

SALLE POLYVALENTE JOSÉPHINE BAKER 4 Chemin des Barrières Castelginest Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 10:00:00

fin : 2026-03-29 17:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Plongez au cœur du Japon avec cette célébration unique organisée par l’Association Wakaba ! Le temps d’une journée, laissez-vous transporter dans un univers aux couleurs du pays du Soleil-Levant, où traditions et découvertes se rencontrent.

Dans une salle entièrement métamorphosée, partez à la rencontre de nombreux stands initiez-vous à l’Ikebana, l’élégant art floral japonais, savourez un authentique thé matcha, repartez avec votre prénom calligraphié, explorez le dessin manga, amusez-vous avec des jeux traditionnels ou offrez-vous un moment de détente grâce au massage Shiatsu.

Une invitation au voyage, entre culture, bien-être et gourmandise ! .

SALLE POLYVALENTE JOSÉPHINE BAKER 4 Chemin des Barrières Castelginest 31780 Haute-Garonne Occitanie wakaba.culturejapon@gmail.com

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English :

Dive into the heart of Japan with this unique celebration organized by the Wakaba Association! For one day, let yourself be transported into the colorful world of the Land of the Rising Sun, where tradition meets discovery.

L’événement YOKOCHÔ FÊTE DU JAPON Castelginest a été mis à jour le 2026-03-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE