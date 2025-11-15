Yoksuthaï Fight Day 2e édition Hall des sports Pouillon
Yoksuthaï Fight Day 2e édition Hall des sports Pouillon samedi 15 novembre 2025.
Yoksuthaï Fight Day 2e édition
Hall des sports 212 Rue des Écoles Pouillon Landes
Le club Yoksuthaï vous invite à vivre une journée unique une expérience de combat mixte éducative, conviviale et ouverte à tous et à toutes Sambo, MMA, Kickboxing, Kung-Fu, Jeet-Kune-Do, Muay Thaï, Grappling et boxe anglaise. Respect, technique et bonne humeur garantis. Venez comme vous êtes ! Avec veste, sans veste, avec gants, sans gants, avec vos fans, votre sac ou juste votre cardio. Entrée libre. Restauration sur place. Organisé sous l’égide de la Fédération Française de Lutte et Disciplines Associées (FFLDA). .
Hall des sports 212 Rue des Écoles Pouillon 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 88 09 68 yoksuthai@yahoo.fr
English : Yoksuthaï Fight Day 2e édition
The Yoksuthaï club invites you to experience a unique day: an educational, friendly mixed sparring experience open to all Sambo, MMA, Kickboxing, Kung-Fu, Jeet-Kune-Do, Muay Thai, Grappling and English boxing. Respect, technique and good humor guaranteed. Admission free.
German : Yoksuthaï Fight Day 2e édition
Der Yoksuthaï-Club lädt Sie zu einem einzigartigen Tag ein: Einem lehrreichen, geselligen und für alle offenen gemischten Kampferlebnis Sambo, MMA, Kickboxen, Kung-Fu, Jeet-Kune-Do, Muay Thai, Grappling und englisches Boxen. Respekt, Technik und gute Laune sind garantiert. Eintritt frei.
Italiano :
Il club Yoksuthaï vi invita a trascorrere una giornata unica: un’esperienza di sparring misto educativo, amichevole e aperto a tutti Sambo, MMA, Kickboxing, Kung-Fu, Jeet-Kune-Do, Muay Thai, Grappling e Boxe inglese. Rispetto, tecnica e buon umore garantiti. Ingresso libero.
Espanol : Yoksuthaï Fight Day 2e édition
El club Yoksuthaï le invita a disfrutar de una jornada única: una experiencia de combate mixto educativa, amistosa y abierta a todos: Sambo, MMA, Kickboxing, Kung-Fu, Jeet-Kune-Do, Muay Thai, Grappling y boxeo inglés. Respeto, técnica y buen humor garantizados. Entrada gratuita.
