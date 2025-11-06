Yolande Guerout Matière à empreinte Gravures contemporaines sur papier japonais Rouen

Yolande Guerout Matière à empreinte Gravures contemporaines sur papier japonais

20 bis Rue Saint Romain Rouen Seine-Maritime

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-06

fin : 2025-11-20

Retrouvez l’exposition dans deux espaces d’art

– Rue Saint-Romain, à la galerie UCHIWA au milieu des estampes japonaises anciennes et modernes,

– Rue du Bac à l’espace GAÏA CERAMIC DESIGN de Catherine Le Baron.

Yolande Guérout est une artiste plasticienne qui développe depuis trente ans une réflexion approfondie sur l’empreinte.

L’artiste pousse la gravure vers l’immatériel en travaillant sur des papiers japonais d’une délicatesse exceptionnelle. Elle imprime ses gravures sur du papier Tengujo, un papier connu pour son extrême finesse, utilisé à l’origine pour la reliure des livres anciens. Sa démarche est contemporaine où le papier dépasse son rôle de simple support pour devenir un véritable acteur de l’œuvre.

Les papiers de Yolande Guérout et la céramique répondent à la même simplicité japonaise, à la même attention au geste et au rythme. Les œuvres trouvent un écho naturel dans la céramique. à l’espace Gaïa Ceramic design.

À Uchiwa Gallery, c’est un dialogue avec l’univers raffiné des estampes japonaises. Elles entrent en résonnance avec la tradition de l’estampe japonaise. .

