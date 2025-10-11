Yolo doudou La Comédie du Finistère Brest
Yolo doudou La Comédie du Finistère Brest samedi 11 octobre 2025.
Yolo doudou
La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère
Début : 2025-10-11 10:30:00
fin : 2025-10-11 11:00:00
2025-10-11 2025-10-12
Yolo Doudou est un spectacle très jeune public (6mois-5ans), dont l’histoire est celle d’un petit lapin en peluche, qui semble s’être égaré…
Mais est-il vraiment perdu ? Ou bien est-ce le début d’une grande aventure ? Au gré de son périple pour rentrer chez lui, il rencontre ses voisin.e.s qui, tour à tour, lui ouvrent leur porte. Notre petite peluche voyage alors de maison en maison et découvre des univers singuliers, chaleureux, et parfois rigolos.
Embarquez avec lui dans cette aventure où la solidarité et la diversité deviennent des trésors partagés.
Informations pratiques
Samedi 10h30
Dimanche 10h30
Durée 30 Minutes
Destiné aux enfants de 6 mois à 5 ans.
Chaque adulte et chaque enfant doit être en possession d’une place pour assister au spectacle. .
La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne
