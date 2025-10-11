Yolo doudou La Comédie du Finistère Brest

Yolo doudou La Comédie du Finistère Brest samedi 11 octobre 2025.

Yolo doudou

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Début : 2025-10-11 10:30:00

fin : 2025-10-11 11:00:00

2025-10-11 2025-10-12

Yolo Doudou est un spectacle très jeune public (6mois-5ans), dont l’histoire est celle d’un petit lapin en peluche, qui semble s’être égaré…

Mais est-il vraiment perdu ? Ou bien est-ce le début d’une grande aventure ? Au gré de son périple pour rentrer chez lui, il rencontre ses voisin.e.s qui, tour à tour, lui ouvrent leur porte. Notre petite peluche voyage alors de maison en maison et découvre des univers singuliers, chaleureux, et parfois rigolos.

Embarquez avec lui dans cette aventure où la solidarité et la diversité deviennent des trésors partagés.

Informations pratiques

Samedi 10h30

Dimanche 10h30

Durée 30 Minutes

Destiné aux enfants de 6 mois à 5 ans.

Chaque adulte et chaque enfant doit être en possession d’une place pour assister au spectacle. .

