YONGOYELY – La Merise Trappes mardi 18 novembre 2025.

LA MERISE PRÉSENTE : YONGOYELYYongonyély signifie en dialecte soussou guinéen la femme excisée.L’enjeu de ce spectacle est fort : donner aux femmes la conscience de leur pouvoir par la simple reconnaissance de leurs qualités.Loin des images terrifiantes des mutilations, le spectacle chante la puissance, puissance des corps, des femmes, de leurs combats et de leur résistance.La perfection technique des artistes associée à leur présence charismatique et l’évocation des tragédies fait de ce spectacle un évènement dont on se souvient longtemps.

La Merise PLACE DES MERISIERS 78190 Trappes 78