YONGOYÉLY Montpellier

Après le triomphe international de Yé !, retrouvez la troupe du cirque social guinéen Circus Baobab pour un nouveau spectacle où la virtuosité acrobatique est mise au service d’une œuvre forte et féministe.

Plongez dans la fureur des rues de Conakry, découvrez la vie de tous les jours d’une poignée de femmes et d’hommes qui, entre poussière et parpaings, musique et chants, cris et danses, nous racontent par tous les coups du cirque acrobaties, voltige, mât chinois, barre russe, fouet… leur espoir d’une vie meilleure.

Alors, les femmes seraient affranchies par leur courage, la force de leur engagement, des obligations et mutilations que leur impose une société coutumière en plein bouleversement.

À partir de

7 ans

Durée

1h .

178 Rue de la Carriérasse Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 800 20 01 65

English :

After the international triumph of Yé!, the Guinean social circus troupe Circus Baobab is back for a new show in which acrobatic virtuosity serves up a powerful, feminist work.

German :

Nach dem internationalen Triumph von Yé! treffen Sie die Truppe des guineischen Sozialzirkus Circus Baobab für eine neue Show wieder, in der die akrobatische Virtuosität in den Dienst eines starken und feministischen Werkes gestellt wird.

Italiano :

Dopo il trionfo internazionale di Yé! la troupe del circo sociale guineano Circus Baobab torna per un nuovo spettacolo in cui il virtuosismo acrobatico è messo al servizio di un’opera potente e femminista.

Espanol :

Tras el triunfo internacional de ¡Yé!, la compañía del circo social guineano Circus Baobab regresa con un nuevo espectáculo en el que el virtuosismo acrobático se pone al servicio de una obra poderosa y feminista.

