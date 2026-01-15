Yong’stival CSC Espace 126 Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-23 19:00 – 23:30

Gratuit : non 2 € 2 € entréePlat coréen : 8 € / 12 € Billetterie : https://www.helloasso.com/associations/breizh-event-44/evenements/yong-stival Tout public

Venez découvrir la culture coréenne ! Au programme : performances de K-pop, blind test/kahoot, random, initiation K-pop, vente de goodies, repas coréen sur réservation, buvette, snack Les mineurs de moins de 16 ans doivent obligatoirement être accompagnés d’un majeur (parent, frère, soeur, famille…)Les mineurs âgés de 16 à 18 ans devront présenter une autorisation parentale manuscrite à l’entréeStationnement limité, merci de privilégier les transports en commun !ACCES : Tram 1 terminus Mitterrand puis 15 mn de marche ou prendre le bus n°50 arrêt Poulbot ou prendre le bus n°91 arrêt Mairie de St HerblainPensez à vérifier les horaires des transports en commun de nuit pour la sortie à 23h30 ! Sortie de soirée dans la plus grande discrétion pour le voisinage

CSC Espace 126 Saint-Herblain 44800

https://www.helloasso.com/associations/breizh-event-44/evenements/yong-stival



