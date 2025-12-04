Yoni Mayraz La Petite Halle Paris

Yoni Mayraz La Petite Halle Paris jeudi 4 décembre 2025.

« Dogs Bark Babies Cry » évoque « le moment où une crise éclate. Les chiens se mettent à aboyer, les bébés pleurent. C’est un son inquiétant, mais naturel. Un son qui s’entend de loin », explique Mayraz.

Après le succès mondial de Dybbuk Tse!, nommé « l’un des meilleurs disques de jazz de l’année » par SF Jazz et soutenu par KEXP, BBC 6 Music, Bandcamp Weekly et CLASH, Mayraz s’est lancé dans une vaste tournée, se produisant dans des lieux et festivals prestigieux, notamment le Montreux Jazz Festival, le Jazz Cafe, le Brussels Jazz Festival, Ronnie Scott’s et bien d’autres.

Le claviériste et producteur Yoni Mayraz revient avec son nouvel album « Dogs Bark Babies Cry »(par Pino Palladino et David Passick). Suite à son premier album à succès, « Dybbuk Tse ! », Mayraz pouss

Le jeudi 04 décembre 2025

de 20h30 à 23h30

payant Préventes : 15 EUR Tout public.

La Petite Halle 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Située en plein coeur du paysage culturel de la Villette, la Petite Halle affichera tout au long de l’année une programmation de lives et DJ sets qui fera écho aux différents lieux du site,sous la direction de Reza Ackbaraly (Jazz à Vienne , Mezzo).

After show de concerts , musiciens , journalistes ou DJ présentant leur coup de coeur musicaux , La Petite Halle se voudra éclectique et différente.Paris

Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (121m)

Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (121m)

Vélib -> Cité de la Musique (19.63m)

