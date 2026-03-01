YONI MAYRAZ LE TAQUIN Toulouse

YONI MAYRAZ

LE TAQUIN 23 Rue des Amidonniers Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 21:00:00

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

Claviériste et producteur talentueux, Yoni Mayraz combine le jazz avec des éléments de hip-hop des années 90, des breakbeats old-school et de la musique du Moyen-Orient.

Ce musicien basé à Londres a collaboré avec Tenderlonious et la légende de la dance El-B et se situe à l’avant-garde de la scène jazz internationale. Son premier album est nommé l’un des meilleurs disques de jazz de l’année par SF Jazz et soutenu par KEXP.

Il revient avec son nouvel album attendu, ‘Dogs Bark Babies Cry’ ! Un son poussé dans un territoire plus profond et plus sauvage. Dogs Bark Babies Cry signifie le moment où une agitation a lieu. Les chiens commencent à aboyer, les bébés pleurent. C’est un son sinistre, mais naturel, qui peut être entendu de loin,” explique Mayraz. 12 .

LE TAQUIN 23 Rue des Amidonniers Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 21 80 84 programmation@le-taquin.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Talented keyboardist and producer Yoni Mayraz combines jazz with elements of 90s hip-hop, old-school breakbeats and Middle Eastern music.

L’événement YONI MAYRAZ Toulouse a été mis à jour le 2026-03-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE