Yonne Sport Séniors Gymnase Bléneau

Gymnase 11 Rue du Stade Bléneau

2025-09-18 13:30:00

2025-09-18 16:00:00

2025-09-18

Activités sportives gratuites pour le séniors. L’opération Yonne Sport Séniors, est organisée par le Département et réservée aux plus de 55 ans sous réservation. .

Gymnase 11 Rue du Stade Bléneau 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 88 50 sports@yonne.fr

