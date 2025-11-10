You & Me [Toi et Moi] – Exposition de YouMe : calligraphe japonaise Galerie de l’Europe Paris
You & Me [Toi et Moi] – Exposition de YouMe : calligraphe japonaise Galerie de l’Europe Paris lundi 10 novembre 2025.
Japan Moment Exposition
You & Me [Toi
et Moi] Exposition de YouMe : calligraphe japonaise
Lundi 10 au
dimanche 16 novembre 2025
Vernissage :
jeudi 13 novembre 2025, de 18h à 21h
―――――――――――――
Originaire de la
préfecture de Kumamoto, la calligraphe YouMe présentera à Paris sa première
exposition personnelle. Environ trente œuvres seront exposées, mêlant
calligraphie japonaise traditionnelle et approche contemporaine, repensée comme
une véritable forme d’art.
Après avoir
surmonté de nombreuses épreuves de la vie, YouMe a redonné sens à la
calligraphie qu’elle pratique depuis l’enfance, en la considérant désormais
comme son ikigai — sa raison d’être. Ses œuvres sont animées d’un profond désir
: inviter chacun à se reconnecter à son moi authentique. À l’image de son
propre cheminement avec la calligraphie, la vie s’éclaire lorsqu’on saisit ce
qui a véritablement de la valeur. C’est cette conviction que YouMe incarne
depuis la reprise de sa carrière artistique en 2021, marquée par un essor
impressionnant.
Son univers,
empreint de douleur et d’espoir, touche avec délicatesse les cœurs et éveille
l’âme de celles et ceux qui le contemplent.
Nous vous
invitons à vivre un moment de dialogue intime avec votre propre esprit à
travers ses œuvres.
Du lundi 10 novembre 2025 au dimanche 16 novembre 2025 :
dimanche
de 11h00 à 16h00
mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi
de 11h00 à 19h00
lundi
de 14h00 à 19h00
gratuit Tout public.
Galerie de l’Europe 55 Rue de Seine 75006 Paris
https://www.japanpromotion.org/en