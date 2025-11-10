You & Me [Toi et Moi] – Exposition de YouMe : calligraphe japonaise Galerie de l’Europe Paris

Japan Moment Exposition

You & Me [Toi

et Moi] Exposition de YouMe : calligraphe japonaise

Lundi 10 au

dimanche 16 novembre 2025

Vernissage :

jeudi 13 novembre 2025, de 18h à 21h

―――――――――――――

Originaire de la

préfecture de Kumamoto, la calligraphe YouMe présentera à Paris sa première

exposition personnelle. Environ trente œuvres seront exposées, mêlant

calligraphie japonaise traditionnelle et approche contemporaine, repensée comme

une véritable forme d’art.

Après avoir

surmonté de nombreuses épreuves de la vie, YouMe a redonné sens à la

calligraphie qu’elle pratique depuis l’enfance, en la considérant désormais

comme son ikigai — sa raison d’être. Ses œuvres sont animées d’un profond désir

: inviter chacun à se reconnecter à son moi authentique. À l’image de son

propre cheminement avec la calligraphie, la vie s’éclaire lorsqu’on saisit ce

qui a véritablement de la valeur. C’est cette conviction que YouMe incarne

depuis la reprise de sa carrière artistique en 2021, marquée par un essor

impressionnant.

Son univers,

empreint de douleur et d’espoir, touche avec délicatesse les cœurs et éveille

l’âme de celles et ceux qui le contemplent.

Nous vous

invitons à vivre un moment de dialogue intime avec votre propre esprit à

travers ses œuvres.

Du lundi 10 novembre 2025 au dimanche 16 novembre 2025 :

dimanche

de 11h00 à 16h00

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 19h00

lundi

de 14h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Galerie de l’Europe 55 Rue de Seine 75006 Paris

https://www.japanpromotion.org/en