You N Me Concert Espace Noriac Limoges

You N Me Concert
Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne
Tarif : 8 – 8 – EUR
Début : 2026-01-07
Dans son album ‘You n me’, le duo folk Nude se met à nu dans des textes anglais emprunts d’authenticité, d’humilité et de transparence. Couple dans la vie, Julie et Alexis mêlent alors leurs voix pour aborder des sujets intimes et sensibles de la vie à deux. D’une timidité émouvante, la guitare accompagne des mélodies qu’on retient. Un voyage tout en émotion dans lesquels beaucoup se reconnaîtront.
Réservations obligatoires par mail ou par téléphone (en lien). .
Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 96 81 09 nude.musiquepopfolk@gmail.com
