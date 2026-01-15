You should have left + Fixin Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-23 19:00 – 20:00

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Elodie & Florian Guillotin / Liminal Collectif + Sylvain Darrifourcq Élodie et Florian Guillotin invitent Sylvain Darrifourcq à ouvrir la soirée avec « Fixin »; installation immersive qui crée du son et du mouvement sans intervention humaine. De cette machine jouant seule, le corps reprend ses droits avec leur création « You should have left ». Imaginez un espace où tout est sur le point de s’effondrer. Où des cymbales suspendues captent la moindre vibration, où les sons semblent s’étirer. C’est dans un entre-deux temps que nous entraînent Elodie et Florian Guillotin avec « You should have left ». La danseuse et le musicien, frère et sœur, jouent avec les limites : un geste appelle un son, un silence fait naître un mouvement. Ici, il est question de l’urgence d’un corps qui résiste, d’une musique qui mord. Inspiré de leur vécu commun, le duo explore notre capacité à nous libérer et à nous adapter face à l’instabilité. Entre harmonie et chaos, le public traverse l’expérience où résonne l’écho de ses propres fragilités. Durée : 45 min. Dans le cadre du festival de danse Trajectoires

Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com https://trempo.com/evenement/you-should-have-left-par-elodie-et-florian-guillotin-fixin-par-sylvain-darrifourcq/



