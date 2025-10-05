YOU & THE NIGHT & THE MUSIC #22 – SALLE PLEYEL Paris

La soirée jazz de l'année revient pour sa 22ème édition ! Venez vivre, le temps d'un concert de 3h00, le meilleur du jazz d'aujourd'hui. Rendez-vous le lundi 15 décembre à la Salle Pleyel.

TSF JAZZ & L'ADAMI avec le soutien de la SACEM, présentent
YOU & THE NIGHT & THE MUSIC #22

Vous pouvez obtenir votre billet ici

SALLE PLEYEL 252 RUE FAUBOURG SAINT HONORE 75008 Paris 75