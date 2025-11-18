Youenn Derrien Trio Théâtre de la rue de belleville Nantes

Youenn Derrien Trio Mardi 16 décembre, 20h30 Théâtre de la rue de belleville Loire-Atlantique

Début : 2025-12-16T20:30:00 – 2025-12-16T22:00:00

Fin : 2025-12-16T20:30:00 – 2025-12-16T22:00:00

Formation nantaise issue de la passion commune pour la musique de Django Reinhardt, Youenn Derrien Trio propose un swing chaleureux dans la tradition du trio manouche à cordes. Au programme, des compositions personnelles, des standards du jazz, le répertoire du maître Django, le tout épicé de Gypsy Swing pour une musique enthousiaste et généreuse.

Avec Youenn Derrien et Dimitri Halasz à la guitare, et Anthony Muccio à la contrebasse

Théâtre de la rue de belleville 19 rue de Belleville, Nantes Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire

