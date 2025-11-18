Youenn Derrien Trio Théâtre de la rue de belleville Nantes
Youenn Derrien Trio Théâtre de la rue de belleville Nantes mardi 16 décembre 2025.
payant
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-12-16T20:30:00 – 2025-12-16T22:00:00
Fin : 2025-12-16T20:30:00 – 2025-12-16T22:00:00
Formation nantaise issue de la passion commune pour la musique de Django Reinhardt, Youenn Derrien Trio propose un swing chaleureux dans la tradition du trio manouche à cordes. Au programme, des compositions personnelles, des standards du jazz, le répertoire du maître Django, le tout épicé de Gypsy Swing pour une musique enthousiaste et généreuse.
Avec Youenn Derrien et Dimitri Halasz à la guitare, et Anthony Muccio à la contrebasse
Théâtre de la rue de belleville 19 rue de Belleville, Nantes Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://ruedebelleville.net/saison/youenn-derrien-trio/ »}]
YDT