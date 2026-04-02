Youn Sun Nah Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement

Lyon 3e Arrondissement

Youn Sun Nah

Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement Rhône

Tarif : 33 – 33 – 53 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-04-07

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07

Youn Sun Nah publiera début 2026 son 13e album, marquant vingt-cinq ans de carrière discographique. Un projet totalement inédit, avec un nouveau groupe, qui prendra dans cette ville de Lyon qu’elle aime tant une résonance particulière.

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Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement 69003 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 95 95 95

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English :

At the beginning of 2026, Youn Sun Nah will release her 13th album, marking twenty-five years of recording. A totally new project, with a new band, which will take on a special resonance in the city of Lyon, which she loves so much.

L’événement Youn Sun Nah Lyon 3e Arrondissement a été mis à jour le 2025-06-13 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme