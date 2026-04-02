Youn Sun Nah Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement
Youn Sun Nah Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement mardi 7 avril 2026.
Lyon 3e Arrondissement
Youn Sun Nah
Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement Rhône
Tarif : 33 – 33 – 53 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-04-07
fin : 2026-04-07
Date(s) :
2026-04-07
Youn Sun Nah publiera début 2026 son 13e album, marquant vingt-cinq ans de carrière discographique. Un projet totalement inédit, avec un nouveau groupe, qui prendra dans cette ville de Lyon qu’elle aime tant une résonance particulière.
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Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement 69003 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 95 95 95
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English :
At the beginning of 2026, Youn Sun Nah will release her 13th album, marking twenty-five years of recording. A totally new project, with a new band, which will take on a special resonance in the city of Lyon, which she loves so much.
L’événement Youn Sun Nah Lyon 3e Arrondissement a été mis à jour le 2025-06-13 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme
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