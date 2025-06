Youn Sun Nah Théâtre de la Fleuriaye Carquefou 24 mars 2026 20:45

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-24 20:45 – 22:05

Gratuit : non De 19 € à 34 € Tout public

Voix étincelante du jazz international, la chanteuse sud-coréenne Youn Sun Nah fête ses 25 ans de carrière et la sortie d’un quinzième album. Toujours en quête de renouveau, elle se plaît à explorer toutes les facettes du jazz, allant à la rencontre de la pop, du folk ou des musiques du monde.Née dans une famille passionnée par la voix – d’un père chef de chœur et d’une mère actrice de comédies musicales – Youn Sun Nah a opté pour le jazz à la veille de ses 30 ans. Improvisatrice hors pair, dotée d’une fabuleuse technique et d’une voix cristalline et puissante capable de toutes les subtilités, elle s’est rapidement imposée comme une figure incontournable du jazz vocal contemporain acclamée à travers le monde et récompensée par de nombreuses distinctions. Entre reprises et compositions personnelles, l’artiste nous offre à chaque fois une œuvre marquée par sa griffe.C’est bel et bien sur scène que Youn Sun Nah se sent pleinement à sa place, là où la musique se mue en dialogue intime avec le public. Chaque concert est unique et nous transporte là où douceur et intensité ne font qu’un, comme si elle chantait aux creux de l’oreille de chacun.À partir de 12 ans

Théâtre de la Fleuriaye Carquefou 44470

0228222424 https://www.theatre-carquefou.fr/programmation/saison-25-26/spectacle/youn-sun-nah