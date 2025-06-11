ALEXIS DESJARDINS Hypnose au Pays des Merveilles (L’improviste) Brive-la-Gaillarde

ALEXIS DESJARDINS Hypnose au Pays des Merveilles (L’improviste)

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2025-08-22

fin : 2025-08-23

2025-08-22 2025-08-23

Et si vous partiez pour un voyage où le réel vacille, le rêve prend le dessus, et la conscience se transforme ?

Avec Hypnose au Pays des Merveilles , Alexis Desjardins vous embarque dans un spectacle unique où l’univers d’Alice croise celui de la Matrice.

Que vous soyez curieux ou déjà conquis par l’hypnose, laissez-vous guider par le lapin blanc pour une soirée drôle, fascinante et profondément immersive.

Rires, surprises, émotions et états modifiés de conscience sont au programme d’une expérience inoubliable, à vivre pleinement… les yeux (presque) ouverts. .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

