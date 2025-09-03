YOUNES BOUKHIF MA VIE EST AILLEURS (L’improviste) Brive-la-Gaillarde

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2025-09-03

fin : 2025-09-04

2025-09-03

Rejoignez Younès pour une soirée unique où humour et émotion se rencontrent.

Dans ce tout nouveau spectacle, il explore les méandres de la maladie mentale à travers le prisme de son humour unique et de ses expériences personnelles.

Maître de l’interaction avec son public, Younès vous invite à partager des moments de rire et de réflexion profonde.

Derrière sa carapace mystérieuse, découvrez un cœur tendre et une sensibilité à fleur de peau, prêts à vous toucher profondément.

Ne manquez pas cette chance de voir Younès révéler les multiples facettes de sa vie, là où l’humour rencontre l’humanité.

Soyez prêts à embarquer dans un voyage où les rires servent de ponts entre les cœurs et les esprits, et découvrez pourquoi, pour Younès, la vraie vie est toujours un peu ailleurs. .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

