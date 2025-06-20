Youness Hanifi l’Estrade Bordeaux

Youness Hanifi l’Estrade Bordeaux vendredi 20 juin 2025.

Youness Hanifi Vendredi 20 juin, 19h30 l’Estrade Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-06-20T19:30:00 – 2025-06-20T22:30:00

Fin : 2025-06-20T19:30:00 – 2025-06-20T22:30:00

C’est avec son énergie débordante et beaucoup de dérision que Youness raconte ses nombreuses mésaventures et partage sa vision des choses.

Originaire de Lorraine, Youness sait comment transformer les moments du quotidien en anecdotes hilarantes.

À travers des récits vivants et des personnages hauts en couleur, Youness vous transportera dans son univers comique, où les absurdités de la vie prennent une nouvelle dimension.

Préparez-vous à une soirée remplie de rire !

Ouverture des portes à 19h30.

Début du spectacle à 20h30.

L’Estrade, 137 Rue des terres de borde (en face du 126), 33800 Bordeaux

Youness Hanifi à L’Estrade