Youngblood Brass Band Le pré rouge Ruffey-sur-Seille

Youngblood Brass Band

Le pré rouge L’ENTRE DEUX Ruffey-sur-Seille Jura

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif réduit

Tarif abonné

Date et horaire :

Début : 2025-11-14 20:00:00

fin : 2025-11-14 23:30:00

Date(s) :

2025-11-14

Youngblood Brass Band bouscule les conventions avec une énergie tapageuse et incendiaire, empruntant l’apparence d’une fanfare de la Nouvelle-Orléans pour la transformer en un mastodonte du hip-hop punk, rythmé et endiablé.

De passage en France cet automne, ils nous feront l’honneur de venir à L’Entre Deux pour mettre le feu !! On vous conseille d’être là ! .

Le pré rouge L’ENTRE DEUX Ruffey-sur-Seille 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 62 20 07 contact@entredeuxprod.fr

