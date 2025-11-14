Youngblood Brass Band Le pré rouge Ruffey-sur-Seille
Youngblood Brass Band Le pré rouge Ruffey-sur-Seille vendredi 14 novembre 2025.
Youngblood Brass Band
Le pré rouge L’ENTRE DEUX Ruffey-sur-Seille Jura
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif réduit
Tarif abonné
Début : 2025-11-14 20:00:00
fin : 2025-11-14 23:30:00
2025-11-14
Youngblood Brass Band bouscule les conventions avec une énergie tapageuse et incendiaire, empruntant l’apparence d’une fanfare de la Nouvelle-Orléans pour la transformer en un mastodonte du hip-hop punk, rythmé et endiablé.
De passage en France cet automne, ils nous feront l’honneur de venir à L’Entre Deux pour mettre le feu !! On vous conseille d’être là ! .
Le pré rouge L’ENTRE DEUX Ruffey-sur-Seille 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 62 20 07 contact@entredeuxprod.fr
