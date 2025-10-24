Young’fest festival de rock jeunes talents Rue du Stade Morteau

Rue du Stade L’escale Morteau Doubs

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2025-10-24 17:00:00

fin : 2025-10-24

2025-10-24

Les jeunes de Morteau, en collaboration avec l’Info Jeunes du Val de Morteau et par la MJC Centre social de Morteau ont créé pour vous

Le Young’fest, festival de rock jeunes talents ! Créé par les jeunes, pour les jeunes !

Au programme Knothead, Never Too Late, The hype, The Spark, Tears of Death et Purple Sky. Buvette et restauration sur place

Merci de réserver une place, même gratuite afin de faciliter l’organisation de l’événement. Sur helloasso. .

Rue du Stade L’escale Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 44 16 76 ij-valdemorteau@mjcmorteau.com

