Youpi ! C’est mercredi et atelier projecteur au cinéma L’Épée de bois Épée de bois Paris mercredi 22 octobre 2025.

Qu’est-ce qu’un projecteur de cinéma et pourquoi est-il placé si haut dans les salles de cinéma ?

L’association Et si les images propose un atelier de découverte du cinéma adapté aux tout-petits, en introduction du programme de courts métrages « Youpi! C’est mercredi ».

Dans le cadre du programme L’Enfance de l’Art – cinéma.

YOUPI ! C’EST MERCREDI

de Siri Melchior – 40 min

Quand on a quatre ans et que son meilleur ami est un crocodile….

Rita est une petite fille téméraire et curieuse de tout. Son meilleur ami est son fidèle animal de compagnie, Crocodile.

Avec Crocodile toujours à ses côtés, Rita peut aller partout où elle le désire: dans les bois, au cinéma ou encore à la piscine. Rita connait tant de choses et souhaite en découvrir tant d’autres – mais elle ne parvient pas à tout faire. Dans cet univers rêvé sans la présence d’aucun adulte, Rita découvre le monde qui l’entoure, comprend comment vivre avec les autres et par-dessus tout, elle apprend à grandir. Une vision de l’enfance remplie d’humour et d’innocence.

Avant la projection du film, l’association Et si les images initie les tout-petits à la projection cinéma, entre ombres et lumières.

Le mercredi 22 octobre 2025

de 13h30 à 14h45

payant

Tarifs habituels du cinéma.

Public tout-petits et enfants. A partir de 2 ans.

Épée de bois 100 Rue Mouffetard 75005 Paris

https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/familles/ https://www.facebook.com/events/1596334278007578 https://www.facebook.com/events/1596334278007578