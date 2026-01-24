Youpi Laet Centre Sportif et Culturel La Laëtitia Nantes
Youpi Laet Centre Sportif et Culturel La Laëtitia Nantes dimanche 12 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-12 09:00 – 19:00
Gratuit : non 7€ accès toute la journée Sur place le JOur J Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Tout public
Une fête pour les grands et les petits1000m2 en intérieur de structures gonflables pour tous les âges
Centre Sportif et Culturel La Laëtitia Breil – Barberie Nantes 44100
02 40 40 76 30 https://www.laetitia-nantes.fr
