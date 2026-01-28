Youpi Laet, parc géant de structures gonflables Centre Sportif et Culturel La Laëtitia Nantes
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-13 09:00 – 19:00
Gratuit : non 7 € par personne pour la journée Tarif 17h-19h : 5 € Tout public
Profitez d’un parc géant de structures gonflables pendant les vacances !
Centre Sportif et Culturel La Laëtitia Breil – Barberie Nantes 44100
02 40 40 76 30 0240407630 https://www.laetitia-nantes.fr/
