Youpi Laet, parc géant de structures gonflables Centre Sportif et Culturel La Laëtitia Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-13 09:00 – 19:00

Gratuit : non 7 € par personne pour la journée Tarif 17h-19h : 5 € Tout public

Profitez d’un parc géant de structures gonflables pendant les vacances !

Centre Sportif et Culturel La Laëtitia Breil – Barberie Nantes 44100

02 40 40 76 30 0240407630 https://www.laetitia-nantes.fr/



Afficher la carte du lieu Centre Sportif et Culturel La Laëtitia et trouvez le meilleur itinéraire

