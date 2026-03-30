YOUPI ! Le mois des familles Maison Pour Tous La Couveuse Chadrac
YOUPI ! Le mois des familles Maison Pour Tous La Couveuse Chadrac mercredi 3 juin 2026.
YOUPI ! Le mois des familles
Maison Pour Tous La Couveuse 10 Cours de la Liberté Chadrac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-06-03 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-30 2026-07-03
Le mois des famille , est un évènement pour toutes les familles et générations avec des spectacles, manège, ateliers parentalité, animations sportives et conviviales, pique-nique géant… pour se divertir, se rencontrer, s’informer… et vivre ensemble !
.
Maison Pour Tous La Couveuse 10 Cours de la Liberté Chadrac 43770 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 40 99
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Family Month is an event for all families and generations, with shows, a merry-go-round, parenting workshops, sports and social events, a giant picnic… to entertain, meet, inform… and live together!
L’événement YOUPI ! Le mois des familles Chadrac a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
À voir aussi à CHADRAC (Haute-Loire)
- Baobab Festi #1 Festival de cultures africaines Maison Pour Tous La Couveuse Chadrac 4 avril 2026
- Soirée cabaret à la Couveuse Maison Pour Tous La Couveuse Chadrac 24 avril 2026
- Spectacle Ça reste entre nous de Stéphane Courtial Maison Pour Tous La Couveuse Chadrac 25 avril 2026
- L’ACID et la SLIP font leur cinoche ! Maison Pour Tous La Couveuse Chadrac 30 mai 2026
- Visite d’entreprise Tanneries du Puy Tanneries du Puy Chadrac 4 juin 2026