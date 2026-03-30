YOUPI ! Le mois des familles Maison Pour Tous La Couveuse Chadrac

YOUPI ! Le mois des familles

Maison Pour Tous La Couveuse 10 Cours de la Liberté Chadrac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-06-03 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-30 2026-07-03

Le mois des famille , est un évènement pour toutes les familles et générations avec des spectacles, manège, ateliers parentalité, animations sportives et conviviales, pique-nique géant… pour se divertir, se rencontrer, s’informer… et vivre ensemble !

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Maison Pour Tous La Couveuse 10 Cours de la Liberté Chadrac 43770 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 40 99

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English :

Family Month is an event for all families and generations, with shows, a merry-go-round, parenting workshops, sports and social events, a giant picnic… to entertain, meet, inform… and live together!

L’événement YOUPI ! Le mois des familles Chadrac a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay