Youplapark CS 81144 Montluçon

Youplapark

CS 81144 Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-10 10:30:00

fin : 2026-02-15 18:30:00

Date(s) :

2026-02-10

Véritable paradis ludique, le youplapark, permet à chaque membre de la famille de se retrouver autour des jeux de toute sorte dans un espace couvert et chauffé.

.

CS 81144 Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 08 14 40 accueil@centreathanor.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A veritable play paradise, the youplapark allows every member of the family to enjoy games of all kinds in a covered, heated area.

L’événement Youplapark Montluçon a été mis à jour le 2026-01-17 par Montluçon Tourisme