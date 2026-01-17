Youplapark CS 81144 Montluçon
CS 81144 Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon Allier
Début : Vendredi 2026-02-10 10:30:00
fin : 2026-02-15 18:30:00
2026-02-10
Véritable paradis ludique, le youplapark, permet à chaque membre de la famille de se retrouver autour des jeux de toute sorte dans un espace couvert et chauffé.
+33 4 70 08 14 40 accueil@centreathanor.com
English :
A veritable play paradise, the youplapark allows every member of the family to enjoy games of all kinds in a covered, heated area.
