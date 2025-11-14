Your Huckleberry Rue Saint-Pierre le Vif Sens

Your Huckleberry

Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens Yonne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 21:00:00

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Créé fin 2017, “Your HuckleBerry” c’est l’homme (en l’occurrence le groupe) de la situation héroïque démarche en effet d’une aventure teintée de pop et de rock !

Tous ont joués dans différentes formations Rom’ et ses machines en solo, Redj au coeur de Rosa la Rouge , Benn dans Old School Pop Berry Band , Chan’ dans Uomo , Nude , ou encore Zenak et autres formations professionnelles… Une pause, une respiration, des nouvelles inspirations et comme beaucoup d’autres avant, le groupe revient, déterminé ! La pause des années 2020 et 2021 les aide à se refocaliser et prendre une nouvelle direction musicale pour créer un son qui dépasse les attentes des genres. Ces garçons dans le vent , enfermés dans leurs locaux de répétition, ont peaufiné un répertoire qu’ils veulent éclairé des horizons parcourus de la pop, emprunte de power et de rock, et une envie de briller ! De Your HuckleBerry se dégage une force tranquille , souvent propre aux musiciens d’expérience.

La clarté de l’ensemble frappe notamment sur le premier clip Over this way sorti au coeur de l’hiver 2024. Un premier EP ambitieux est sorti le 17 février 2025 avec toute l’énergie puissante de leur power-pop contemporaine. Nul doute que ces musiciens sauront vous surprendre sur scène ! .

Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 96 45 03

