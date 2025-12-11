You’re my sister, Sœur Troyes

You’re my sister, Sœur

La Madeleine Scène Conventionnée Troyes Aube

Marine Mane est une artiste plurielle. Autrice, metteuse en scène et performeuse, elle crée des œuvres sensibles, entre théâtre et arts visuels, où l’humain, la mémoire et les émotions sont au cœur de chaque projet.

Dans ce duo chorégraphique, elle interroge la notion de réconciliation. Des années après le départ de sa sœur, elle a retrouvé des photos d’enfance, de famille, de souvenirs joyeux et vivants. Aujourd’hui, elle transcende ce vécu personnel pour parler de toute relation traversée, autant par l’amour que par l’épreuve de la violence.

Avec cette pièce pour deux danseuses, Marine Mane imagine un dialogue physique en continu, tandis que la composition musicale, comme la bande originale d’un film, accompagne le mouvement.



Mise en scène, conception & direction artistique : Marine Mane

Musique : Franky Gogo, avec la participation d’Alexandre Nahon Le titre Sister est composé et interprété par Leïla Martial

Interprètes et chorégraphes : Sophie Billon et Clémence Dieny

Costumes : Compagnie In Vitro

Lumières : Lucien Valle

Aide à la dramaturgie : Nathalia Kloos

Production diffusion administration : Orane Lindegaard et Philippe Naulot .

