YOUSSEF LE DARON – BAR A RIRE Marly

YOUSSEF LE DARON Début : 2026-06-12 à 20:00. Tarif : – euros.

Oooh ça va, on n’peut plus rien dire! , on a tous ce tonton border line qui lache des bombes à table… Et ces propos parfois résonnent vrais en nous ! Avec humour, tendresse et un soupçon d’auto-dérision, on cherche à savoir : Pourquoi a-t-on du mal à comprendre le sexe opposé ? En quoi les religions (surtout une) sont devenues une source de peur et de conflit ? Comment l’école nous a (dé)formés pour devenir les citoyens de demain ? Finalement, on est tous pareils et on gagnerait à rire ensemble plutôt qu’à s’énerver chacun de notre côté. Entre sketches, confidences et observations mordantes, On ne peut plus rien dire devient une déclaration d’amour au vivre-ensemble ou à minima apprendre à se supporter avec tendresse. Un spectacle drôle, chaleureux et profondément humain, qui fait du bien.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

BAR A RIRE 55 RUE JEAN JAURÈS 59770 Marly 59