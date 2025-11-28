YOUSSEF LE DARON DANS 100 REGRETS – BAR A RIRE Marly

YOUSSEF LE DARON DANS 100 REGRETS Début : 2025-11-28 à 20:00. Tarif : – euros.

Vous avez des regrets ? Venez, on en rit !Avec son sens aiguisé de l’impro, Youssef met son public au coeur de son one man.Avant d’entrer dans la salle, les spectateurs glissent anonymement un regret dans une boite et pour le reste, Youssef pioche dedans et s’occupe de votre cas.En somme, avec beaucoup d’interactions, on dédramatise, on s’éclate !Mêlant stand up, sketch et impro, pour sûr, aucun regret à venir le voir…

BAR A RIRE 55 RUE JEAN JAURÈS 59770 Marly 59