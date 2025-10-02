YOUSSEF SALEM A DU SUCCES Jeudi 2 octobre Brides-les-Bains

Cinéma Le Doron Brides-les-Bains Savoie

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-10-02 14:30:00
YOUSSEF SALEM A DU SUCCES

De Baya Kasmi
Avec Ramzy Bedia, Noémie Lvovsky, Abbes Zahmani, Tassadit Mandi, Melha Bedia, Caroline Guiela Nguyen, Oussama Kheddam et Lyes Salem
Cinéma Le Doron Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64  contact@brides-les-bains.com

English :

YOUSSEF SALEM IS SUCCESSFUL

By Baya Kasmi
With Ramzy Bedia, Noémie Lvovsky, Abbes Zahmani, Tassadit Mandi, Melha Bedia, Caroline Guiela Nguyen, Oussama Kheddam and Lyes Salem

German :

YOUSSEF SALEM IST ERFOLGREICH

Von Baya Kasmi
Mit Ramzy Bedia, Noémie Lvovsky, Abbes Zahmani, Tassadit Mandi, Melha Bedia, Caroline Guiela Nguyen, Oussama Kheddam und Lyes Salem

Italiano :

YOUSSEF SALEM È UN SUCCESSO

Di Baya Kasmi
Con Ramzy Bedia, Noémie Lvovsky, Abbes Zahmani, Tassadit Mandi, Melha Bedia, Caroline Guiela Nguyen, Oussama Kheddam e Lyes Salem

Espanol :

YOUSSEF SALEM TIENE ÉXITO

Por Baya Kasmi
Protagonizada por Ramzy Bedia, Noémie Lvovsky, Abbes Zahmani, Tassadit Mandi, Melha Bedia, Caroline Guiela Nguyen, Oussama Kheddam y Lyes Salem

