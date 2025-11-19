YOUSSOUPHA – LE DANCING SALLE 1 Sete

YOUSSOUPHA Début : 2025-12-12 à 20:00. Tarif : – euros.

YOUSSOUPHA en concert au BAZR festival Youssoupha L’un des plus grands rappeurs de sa génération en concert à Sète !Lyrisme affirmé, plume unique et engagée : c’est entre entre amour et élévation qu’aime nous emmener Youssoupha ?? et on le suit avec plaisir – non sans une pointe d’émotion – au cœur de cette grande communion, dans laquelle le rappeur devient le maître de cérémonie d’une ode à l’Amour SuprêmeBlu Samu en première partieDu Portugal à Anvers, de Bruxelles à Paris, Blu Samu chante, rappe et déclame ses poésies urbaines et ses songes ensoleillés. Samouraï aux allures et aux talents innombrables, parfois diva insaisissable, parfois gangster célesteBAZR Festival jour 1 Ouverture des portes 19h / fermeture du site 2hBar et restaurations sur placeCours extérieures et zones fumeurLe Dancing, 1469 quai des Moulins

LE DANCING SALLE 1 1469 QUAI DES MOULINS 34200 Sete 34