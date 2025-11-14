YOUSSOUPHA – LES VISITEURS DU SOIR ET NEMESIS A&R : – L’AUTRE CANAL Nancy
YOUSSOUPHA – LES VISITEURS DU SOIR ET NEMESIS A&R : – L’AUTRE CANAL Nancy vendredi 14 novembre 2025.
YOUSSOUPHA – LES VISITEURS DU SOIR ET NEMESIS A&R : Début : 2025-11-14 à 20:00. Tarif : – euros.
Le concert initialement prévu le 30 janvier 2025 est reporté au 14 novembre 20h.Les billets restent valables. Veuillez vous présenter à votre point de vente initial pour toute demande de remboursement.
Vous pouvez obtenir votre billet ici
L’AUTRE CANAL BOULEVARD D’AUSTRASIE – 54000 Nancy 54