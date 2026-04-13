Youth for Bioeconomy 2026 Hackathon 24h, AgroParisTech, 22 place de l’Agronomie, 91120 Palaiseau, Palaiseau

Youth for Bioeconomy 2026 Hackathon 24h 24 et 25 avril AgroParisTech, 22 place de l’Agronomie, 91120 Palaiseau Essonne

Modalités d’inscription :

Inscription via HelloAsso (places limitées)

Caution de 7 € (remboursée après l’événement)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-24T18:00:00+02:00 – 2026-04-24T23:59:00+02:00

Fin : 2026-04-25T00:00:00+02:00 – 2026-04-25T19:00:00+02:00

Envie d’innover pour un futur plus durable ? Rejoins le hackathon Youth for Bioeconomy 2026, un événement immersif de 24 heures dédié à la bioéconomie, ouvert à toutes les étudiantes et tous les étudiants motivés !

Pendant 24 heures, viens relever des défis concrets, collaborer en équipe et imaginer des solutions innovantes autour de grands enjeux environnementaux et sociétaux. Que tu sois issu(e) des sciences, du commerce, de l’ingénierie ou d’autres horizons, ta créativité et ton engagement sont les bienvenus !

Trois thématiques au choix :

Agriculture & agroalimentaire : systèmes alimentaires durables, innovations agronomiques, chaînes de valeur

Forêt & biodiversité : préservation des écosystèmes, filière bois, solutions fondées sur la nature

Eau douce & salée : gestion des ressources hydriques, économie bleue, traitements innovants

PRIX :

3 prix de 1 000 € (un par thématique)

Un accompagnement par des mentors experts

Pourquoi participer ?

Travailler en équipe sur des problématiques réelles

Développer tes compétences en innovation et entrepreneuriat

Rencontrer des acteurs engagés de la bioéconomie

Vivre une expérience intense et enrichissante

Pas d’équipe ? Pas de souci, on t’aide à en former une sur place !

Événement organisé par les EU Bioeconomy Youth Ambassadors et leurs partenaires avec le soutien du programme Oser pour inover – Innovation Alliance Université Paris-Saclay.

Inscris-toi dès maintenant et ose innover pour la bioéconomie !

AgroParisTech, 22 place de l’Agronomie, 91120 Palaiseau 22 place de l’Agronomie, 91120 Palaiseau Palaiseau 91120 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/bureau-des-eleves-d-agroparistech/adhesions/hackathon-reservation »}]

24h pour imaginer la bioéconomie de demain. 3 THÉMATIQUES AU CHOIX : Agriculture & Agroalimentaire, Forêt & Biodiversité et Eau douce & Salée hackathon hackaton

Oser pour innover