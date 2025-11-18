Youth Integration Lab à l’Université de Cagliari avec l’Université européenne EDUC ! Université de Cagliari Cagliari
Candidatures
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-18T09:00:00 – 2025-11-18T17:00:00
Fin : 2025-11-20T09:00:00 – 2025-11-20T17:00:00
Qu’est-ce qu’un Youth Integration Lab ?
Organisé par l’Université européenne EDUC, le Youth Integration Lab est un événement unique de trois jours qui rassemble des jeunes issus de différents territoires, des étudiants européens et des experts universitaires autour de thématiques sociétales actuelles.
Il s’agit d’un véritable espace d’échange et d’engagement, visant à :
- Encourager la réflexion critique
- Favoriser la participation démocratique
- Lutter contre toutes formes de discrimination (âge, genre, origine, orientation sexuelle, statut économique)
Pensé comme un laboratoire d’expérimentation collective, il s’inscrit dans une dynamique locale et européenne et s’appuie sur les liens entre les huit universités EDUC et leurs territoires pour stimuler la rencontre interculturelle.
Un format immersif
Pendant trois jours, les participants explorent des ateliers interactifs, débats et études de cas, accompagnés par des chercheurs, professionnels et associations partenaires. Ils acquièrent ainsi les outils et méthodes nécessaires pour développer leur pensée critique et leur engagement citoyen.
- Dates : 18–20 novembre 2025
- Lieu : Université de Cagliari, Italie
- Thématique : Fake News, Real Thoughts : la pensée critique à l’ère du numérique
Au programme :
- Jour 1 : Introduction à la pensée critique
- Jour 2 : Développer la pensée critique tout au long de la vie
- Jour 3 : Applications concrètes et technologies émergentes
Pourquoi participer ?
- Apprenez à démêler information et désinformation
- Comprenez les enjeux de l’intelligence artificielle
- Développez votre citoyenneté numérique
- Réfléchissez à l’impact des mutations sociales et économiques
- Rencontrez des jeunes venus de toute l’Europe et échangez avec des experts en communication, sciences sociales et technologies
Un soutien financier pour votre mobilité
La participation est entièrement gratuite et les étudiants sélectionnés peuvent bénéficier :
• d’une bourse de mobilité couvrant les frais de transport et d’hébergement
• d’une aide complémentaire pour les étudiants boursiers
Candidatures ouvertes
Dès maintenant et jusqu’au 15 septembre 2025, via ce formulaire.
Contact
Des questions ? N’hésitez pas à contacter educ@univ-rennes.fr
