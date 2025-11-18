Youth Integration Lab à l’Université de Cagliari avec l’Université européenne EDUC ! Université de Cagliari Cagliari

Youth Integration Lab à l’Université de Cagliari avec l’Université européenne EDUC ! Université de Cagliari Cagliari mardi 18 novembre 2025.

Youth Integration Lab à l’Université de Cagliari avec l’Université européenne EDUC ! 18 – 20 novembre Université de Cagliari Cagliari

Candidatures

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T09:00:00 – 2025-11-18T17:00:00

Fin : 2025-11-20T09:00:00 – 2025-11-20T17:00:00

Qu’est-ce qu’un Youth Integration Lab ?

Organisé par l’Université européenne EDUC, le Youth Integration Lab est un événement unique de trois jours qui rassemble des jeunes issus de différents territoires, des étudiants européens et des experts universitaires autour de thématiques sociétales actuelles.

Il s’agit d’un véritable espace d’échange et d’engagement, visant à :

Encourager la réflexion critique

Favoriser la participation démocratique

Lutter contre toutes formes de discrimination (âge, genre, origine, orientation sexuelle, statut économique)

Pensé comme un laboratoire d’expérimentation collective, il s’inscrit dans une dynamique locale et européenne et s’appuie sur les liens entre les huit universités EDUC et leurs territoires pour stimuler la rencontre interculturelle.

Un format immersif

Pendant trois jours, les participants explorent des ateliers interactifs, débats et études de cas, accompagnés par des chercheurs, professionnels et associations partenaires. Ils acquièrent ainsi les outils et méthodes nécessaires pour développer leur pensée critique et leur engagement citoyen.

Dates : 18–20 novembre 2025

Lieu : Université de Cagliari, Italie

Thématique : Fake News, Real Thoughts : la pensée critique à l’ère du numérique

Au programme :

Jour 1 : Introduction à la pensée critique

: Introduction à la pensée critique Jour 2 : Développer la pensée critique tout au long de la vie

: Développer la pensée critique tout au long de la vie Jour 3 : Applications concrètes et technologies émergentes

Pourquoi participer ?

Apprenez à démêler information et désinformation

Comprenez les enjeux de l’intelligence artificielle

Développez votre citoyenneté numérique

Réfléchissez à l’impact des mutations sociales et économiques

Rencontrez des jeunes venus de toute l’Europe et échangez avec des experts en communication, sciences sociales et technologies

Un soutien financier pour votre mobilité

La participation est entièrement gratuite et les étudiants sélectionnés peuvent bénéficier :

• d’une bourse de mobilité couvrant les frais de transport et d’hébergement

• d’une aide complémentaire pour les étudiants boursiers

Candidatures ouvertes

Dès maintenant et jusqu’au 15 septembre 2025, via ce formulaire.

Contact

Des questions ? N’hésitez pas à contacter educ@univ-rennes.fr

Université de Cagliari Via Marengo 2 – 09123 Cagliari Cagliari 09100 Tuvixeddu-Tuvumannu Cagliari Sardaigne [{« type »: « link », « value »: « https://forms.office.com/e/q2LubkgwFX »}] [{« link »: « https://educ.univ-rennes.fr/ »}, {« link »: « https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Y4ulJ4SG90C3N8mlNOZXRfhNCC5CnLFAhIyPtKrt5r1UMDFNNkNPS1hJUjU2TjE3WTBWUENGVDRSMC4u »}, {« link »: « mailto:educ@univ-rennes.fr »}]

Vous êtes prêt à relever les défis de votre génération ? Rejoignez-nous pour explorer des solutions, échanger vos idées et construire un avenir plus inclusif. Europe Student involvement

Freepik