Youth is not a crime Rara Woulib Skatepark Fontainieu Marseille 14e Arrondissement

Youth is not a crime Rara Woulib

Jeudi 19 mars 2026 à partir de 19h. Skatepark Fontainieu 75 CR de Fontainieu Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Une présentation d’étape de travail de la compagnie Rara Woulib dans un skatepark, programmée par Lieux Publics , soutenue par la métropole Aix Marseille.

En 2023, la compagnie Rara Woulib se lance dans un projet de recherche-immersion dans le milieu du skate à Marseille et en France.

À travers la rencontre des communautés qui la vivent, elle redécouvre la ville autrement ses courbes, ses marges, ses lignes secrètes.De cette immersion émerge une question universelle que perdons-nous quand nous quittons l’enfance pour entrer dans le monde adulte ? Youth is not a crime ! cherche là où se niche notre âme d’enfant dans nos coeurs, nos corps et nos villes. Le skate comme une métaphore l’art de chuter et de se relever, l’amitié et la subversion, deviennent jeu et poésie contre l’ordre politique établi. .

Skatepark Fontainieu 75 CR de Fontainieu Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur accueil@lieuxpublics.com

English :

A presentation of a stage of work by the Rara Woulib company in a skatepark, programmed by Lieux Publics , supported by the Aix Marseille metropolis.

