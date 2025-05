Youth Lagoon – Le Ferrailleur Nantes, 5 juin 2025 20:30, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-05 20:30 – 23:30

Gratuit : non

Projet de l’américain Trevor Powers, Youth Lagoon est passé en quelques albums d’une pop-rock psyché à la folk épurée, avec comme point commun sa voix éthérée. Son dernier album est un retour vers les guitares twangy, les synthés brûlants, les batteries éclatées et les mélodies envoûtantes, qui poursuit sa quête de beauté dans le chaos du monde.

Le Ferrailleur Nantes 44200

