La saison 2025 se poursuit à la salle des Ursulines et nous accueillons pour cette 6ème exposition l’artiste peintre Yoyo Ich.

English :

The 2025 season continues at the Salle des Ursulines, and for this 6th exhibition we welcome painter Yoyo Ich.

German :

Die Saison 2025 wird im Ursulinensaal fortgesetzt und wir begrüßen für diese 6. Ausstellung die Malerin Yoyo Ich.

Italiano :

La stagione 2025 continua alla Salle des Ursulines, e per questa sesta mostra accogliamo il pittore Yoyo Ich.

Espanol :

La temporada 2025 continúa en la Salle des Ursulines, y para esta 6ª exposición damos la bienvenida al pintor Yoyo Ich.

