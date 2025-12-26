YSS théâtre d’objets- marionnette images animées Auray

YSS théâtre d’objets- marionnette images animées

Début : 2026-03-14 15:00:00

fin : 2026-03-14 15:30:00

2026-03-14

Dans le cadre du Festival Méliscènes

Dès 8 ans

Avec Célia Hue, Collectif AÏE AÏE AÏE

Quelque part sur terre, entre la légendaire cité d’Ys et l’ISS (Station Spatiale Internationale), un marin pêcheur taciturne rêve d’être astronaute. Comme pour fuir la réalité, il fait cap vers le point Némo, l’endroit le plus éloigné de toute présence humaine, et plonge dans ses souvenirs d’enfant peuplés d’archives radiophoniques, de créatures marines et de satellites à la dérive.

Pour mettre en scène cette aventure intime guidée par la météo intérieure du personnage, Célia Hue allie différentes techniques de marionnette, le dessin animé par rotoscopie et la création sonore . .

100 place Gohlérez Auray 56400 Morbihan Bretagne

