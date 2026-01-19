Yu-Hsuan Chiu, le journal du PCT II Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement

Yu-Hsuan Chiu, le journal du PCT II

Mercredi 4 février 2026 à partir de 20h. Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

Début : 2026-02-04 20:00:00

Le solo Le Journal du PCT ll vise à restituer les tonalités affectives ressenties lors d’une randonnée d’environ six mois sur le Pacific Crest Trail (PCT) aux États-Unis.

Yu-Hsuan Chiu y mêle les documents collectés durant ce voyage, journal de bord, enregistrements sonores et vidéos de recherche.

Dans la lignée des artistes-marcheur·euse·s considérant l’espace extérieur comme un atelier d’artiste, et la marche comme manifestation paysagère –, le PCT devient une partition pour générer une expérience sensible P comme pratique, performance ; C comme changement, contact ; T comme traversée, traduction.

De la randonnée à la transposition sur plateau, de l’extérieur à l’intérieur, Le Journal du PCT ll propose aux spectateurices une échappée, une errance, une transgression invitant à penser, à sentir et à expérimenter.



Comment aborder la marche en tant que pratique de danse ?

Quel est l’état de mon corps en marchant, en grimpant les montagnes ?

Si la marche est déjà une performance et forme une partition, comment réinterpréter cette partition ou la transposer à l’intérieur dans une salle de spectacle ?

Comment faire un paysage qui se matérialise dans mon corps ? .

Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The solo Le Journal du PCT ll aims to capture the emotional tones felt during a six-month hike along the Pacific Crest Trail (PCT) in the USA.

