Yuki Kondo de retour avec un Quatuor Place du Champ de Foire Rémalard en Perche dimanche 8 mars 2026.
Place du Champ de Foire Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche Orne
Début : 2026-03-08 16:00:00
fin : 2026-03-08
2026-03-08
Yuki Kondo, pianiste sera de retour à Rémalard-en-Perche dans le cadre des Dimanches Musicaux accompagnée par Sophie Guille des Buttes au violon, Stephie Souppaya à l'alto et Livia Stanese au violoncelle.
Elles interpréteront la Sérénade pour trio à cordes opus 8 de Ludwig van Beethoven et le Quatuor avec piano opus 25 de Johannes Brahms.
Pratique à l'Espace Octave Mirbeau de Rémalard- Réservation conseillée à l'Office de Tourisme Coeur du Perche à Rémalard. Une organisation de la Commission Culture de Rémalard en Perche.
Place du Champ de Foire Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 73 71 94 tourisme@coeurduperche.fr
