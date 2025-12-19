Yuki Kondo de retour avec un Quatuor Place du Champ de Foire Rémalard en Perche

Yuki Kondo de retour avec un Quatuor

Place du Champ de Foire Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche Orne

Début : 2026-03-08 16:00:00

fin : 2026-03-08

2026-03-08

Yuki Kondo, pianiste sera de retour à Rémalard-en-Perche dans le cadre des Dimanches Musicaux accompagnée par Sophie Guille des Buttes au violon, Stephie Souppaya à l’alto et Livia Stanese au violoncelle.

Elles interpréteront la Sérénade pour trio à cordes opus 8 de Ludwig van Beethoven et le Quatuor avec piano opus 25 de Johannes Brahms.

Pratique à l’Espace Octave Mirbeau de Rémalard- Réservation conseillée à l’Office de Tourisme Coeur du Perche à Rémalard. Une organisation de la Commission Culture de Rémalard en Perche. .

Place du Champ de Foire Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 73 71 94 tourisme@coeurduperche.fr

