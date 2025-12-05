YUKSEK – CARGO DE NUIT Arles

YUKSEK Début : 2025-12-05 à 20:00. Tarif : – euros.

Victor & Simon proposent une soirée au Cargo de Nuit, à Arles, le 5 décembre 2025, réunissant Yuksek, Flamingos et Greg le Coiffeur. Dès 20h, Radis Pain Beurre et Elphège Cuisine serviront grilled cheese et pulled pork sandwiches, accompagnés des vins et cocktails (Gin & Tonic, Spritz…) sélectionnés par Thomas de Parcelle²². La programmation musicale débutera à 21h30. Votre billet vous permet l’accès à la partie food, vins, cocktails puis aux DJs.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

CARGO DE NUIT 7 AVENUE SADI CARNOT 13200 Arles 13